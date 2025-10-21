株式会社ワニブックスでは、10月27日より、俳優・アイドルとして活躍中の豊田ルナのデジタル限定写真集『るんちゃんといっしょ。』をリリースする。【写真】美ヒップを惜しみなく見せたバックSHOTなど公開グラビア界での圧倒的存在感はもちろん、アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動中の彼女。さらに俳優としては、日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』のメインキャストに抜擢され、映画『シーシュ