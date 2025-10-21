中部国際空港は、中部国際空港セントレア「御翔印」を10月3日から販売している。JTBが交流人口の拡大を目的に展開する「御翔印」に参画し、セントレア版を制作した。空港関連会社の社員がデザインしたもので、スカイデッキや管制塔、金シャチ、キャラクター「なぞの旅人フー」をモチーフにした。場所は第1ターミナル4階一般エリアセントレアオフィシャルショップSORA MONO。営業時間は午前8時から午後9時まで。価格は451円（税込）