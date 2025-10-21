日本サッカー協会（JFA）は、20日に山本昌邦氏を技術委員長とすることを決定したと発表した。今後は、技術委員長兼ナショナルチームダイレクターとして業務にあたるとのこと。山本昌邦氏は1958年生まれの67歳。国士舘大学を経て、ヤマハ発動機サッカー部（現ジュビロ磐田）でプレーし、引退後は日本代表コーチなどを歴任した。2023年からはナショナルチームダイレクターとして、日本代表に尽力してきた人物だ。JFAは、今月7日に影