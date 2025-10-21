北海道・滝川警察署は2025年10月20日、北海道砂川市でクマ1頭の目撃情報があったと発表しました。クマが目撃されたのは砂川市西6条南11丁目付近の空き地です。警察によりますと、買い物に行く途中の男子高校生が40メートル先の空き地にいるクマ1頭を目撃したということです。クマの体長はおよそ1メートルで、男子高校生はクマに驚き、砂川警察庁舎に駆け込み、届け出ました。警察官が現場に駆け付けましたが、クマは立