自宅で妻を殺害したとして、千葉県警船橋署は21日までに、殺人の疑いで同県船橋市の無職の男（77）を逮捕した。署によると「感情のままに妻の首をネクタイで絞めて殺してしまった」と容疑を認め、「言うことを聞いてくれず、自分を否定するのでカッとなってしまった」と供述している。