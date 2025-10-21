テレ東では10月22日（水）夜6時25分から、旅バラ「バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅25 宮城・仙台〜岩手・中尊寺 秋のみちのく！紅葉スポット攻略SP」を放送します。【動画】“乗り継ぎ旅”が更にパワーアップ！筋書きのない新感覚の旅番組「旅バラ」路線バスだけを乗り継ぎゴールを目指すミスターバス旅・太川陽介率いるバスチームと、鉄道だけを乗り継ぐ鬼軍曹・村井美樹率いる鉄道チームが手に汗握るガチンコ対決を繰り広げる人気企画