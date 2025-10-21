定年後の地方移住は、多くの人が夢見る豊かなセカンドライフの選択肢です。しかし、その理想と現実は、時に大きく異なるもの。憧れの地で、予期せぬ文化や価値観の違いに戸惑うケースは少なくありません。では、移住を「成功」させるためには、一体何を知っておくべきなのでしょうか。青い海、青い空に癒される「穏やかな日々」を夢見たが…都内システム開発会社で管理職を務め、60歳で定年退職した田中悟さん（仮名）。仕事一筋だ