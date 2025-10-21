１１月１５、１６日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」の日本代表に選出されている広島・森浦大輔投手（２７）が２０日、“侍仕様”で調整していく考えを示した。現在は大野練習場で自主練習を行っており、大会使用球の感触を確認。代名詞のチェンジアップも、変化量などに違和感はないという。「滑る感じはありますが、投げてだいぶ感覚もつかめてきた。いい感じかなと思う」と準備は順調だ。初めて代