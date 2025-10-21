ゴルフの練習といえばフルスイングばかり！でも、その練習、本当に上達につながっていますか？ スイングにエラーが出ているのに、それがわからず練習するのはハッキリいって非効率！効率を上げるためには「地味だけど確実にうまくなる」”地味練”ドリルが最適。時間や体力の消費を抑えられるのでオススメです！ 【クロスハンド打ちドリル】スイングアークの最大化＝遠心力の最大化 ”大きなスイング″で