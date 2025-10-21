私はサトミ。会社員の夫と、中学生の息子がいます。私はパートで働きながら家事や息子の用事などをこなし、日々忙しく過ごしています。同じ市内には母や、妹ユウカの家族も住んでいます。父がすでに他界しているため、実家の母はひとり暮らし。そうしょっちゅう顔を出せるわけではないけれど、穏やかに暮らしていると思っていました。ところがある日、突然わが家にやってきた妹のユウカの口から、母に関する驚くような出来事が語ら