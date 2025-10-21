20日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】河本結、ホンダの高級車とポージング先週の米国女子ツアー「BMW女子選手権」で2位の畑岡奈紗が13ランクアップの32位に浮上。優勝したキム・セヨン（韓国）は21位から13位に動いた。米ツアーを主戦場にする日本勢では、1番手の山下美夢有が6位、2番手の西郷真央は9位とともに変動はない。3番手の竹田麗央は13位から12位に順位を上げ、古江彩佳が22位→23位、岩井明愛が23位→24位