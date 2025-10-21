＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞吉田優利はトータル4アンダー・56位タイで秋のアジアシリーズ第2戦を終えた。強風下でも伸ばしあいになったなか、4日間すべてで70台。最終日も2バーディ・1ボギーの「71」と、もどかしい一日だった。【写真】やっぱり似てる！吉田姉妹のドレス姿フェアウェイキープ89.3％（50/56）、パーオン率76.4％（55/72）と高水準のなか、苦しんだのはパッティ