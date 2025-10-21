JR山手線の電車内で、催涙スプレーのようなものがまかれ2人がけがをした。スプレーをまいたとみられる女が傷害の疑いで現行犯逮捕されている。東京消防庁などによると、20日午後8時ごろ東京・豊島区にあるJR山手線大塚駅で「何者かが車内で催涙スプレーのようなものをまいた」と通報があった。乗客の男性2人がけがをし、1人が病院に搬送されたが、いずれも軽傷。「人を押しのけ優先席に」注意され逆ギレ？警視庁は、スプレーをまい