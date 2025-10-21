グリアUSTR代表中国による米企業への制裁を非難、広範な経済的強制の一部 グリア米国通商代表部（USTR）代表は中国による米企業への制裁を非難した。中国による最近の民間企業に対する行動は広範な経済的強制の一部であり、外国企業による造船業や重要産業への投資を阻止しようとしている。 中国は先週、韓国造船大手の米子会社に対し制裁を発表した。