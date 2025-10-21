東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値150.75高値151.20安値150.28 152.13ハイブレイク 151.66抵抗2 151.21抵抗1 150.74ピボット 150.29支持1 149.82支持2 149.37ローブレイク ユーロドル 終値1.1642高値1.1676安値1.1639 1.1703ハイブレイク 1.1689抵抗2 1.1666抵抗1 1.1652ピボット 1.1629支持1 1.1615支持2 1.1592ロ&#12