元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーのギャップあふれる投稿が反響を呼んでいる。２１日までにインスタグラムで「雨が降っててすごく寒かったでもテラスでご飯食べた」と書き始めると、ブラックのベストにピンクのスカートを合わせた上品な私服ショットを公開。「ものの見事に変顔になっちゃってたから面白くてｗｗｗ載せます。笑」とつづり、半目になっている写真も添えるお茶目な一面を見せた。この投稿には「美し