弁護士の紀藤正樹氏（64）が21日、X（旧ツイッター）を更新。自民党と日本維新の会の連立政権合意文書の全文を報じた記事を引用した上で「企業団体献金廃止の合意なき船出を維新が良しとしたことが気になります」と一言、ポストした。日本維新の会は、党綱領に「身を切る改革」を明記し、党是としてきた。しかし、今回の前文と12項目の合意を記した自民党との連立政権合意文書の中で、「政治改革」は最後尾の12番目に記載してある