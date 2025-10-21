ロッテリアでは、2025年10月22日から期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催します（一部店舗を除く）。甘じょっぱさがクセになるスイーツロッテリアから、秋のティータイムに合う塩キャラメルを使ったスイーツ3品が登場します。・〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、なめらかなホイップクリーム、クラッシュナッツや塩キャラメルソース、ショコラマカロン