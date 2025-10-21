２１日の東京株式市場は引き続き買い優勢の地合いとなりそうだ。前日は高市早苗自民党総裁が２１日にも実施される首相指名選挙で選出される可能性が高まったとの見方が広がったことで、日経平均株価は１６００円あまりの急伸を演じた。きょうは目先筋の利益確定売り圧力が意識されるなか、上値が重くなることが想定される。だが、自民党と日本維新の会の連立政権樹立を好感して、株を持たざるリスクに苛まれる機関投資家の買いポ