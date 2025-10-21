工藤公康監督が試合中ベンチでメモを取る姿を、覚えているだろうか？テレビで何度も映し出されたこの習慣こそが、90人の一軍選手を束ね、監督として5度の日本一を実現する原動力になった。ビジネスパーソンも取り入れたい「メモの力」を、工藤本人が解説してくれた。※本稿は、工藤公康『工藤メモ「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。メモ帳に残した言葉が未来の気づきを