長時間労働の是正や有給休暇の取得促進など、これまで日本の働き方改革は“働きやすさ”を重視してきた。しかしその裏で、成長実感ややりがいを失う「ゆるブラック企業」問題も浮上している。オープンワークの調査を基に、あえて「ハードワーク」な環境にありながらも、高い士気を保つ企業の特徴を探る。（ダイヤモンド・ライフ編集部）必要なのは働きやすさかハードワークできる環境か高市早苗新総裁が就任直後に発した「ワーク