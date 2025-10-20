梅毒とは、性感染症の一種であり、近年感染者が増えている病気です。誰でもかかる可能性があるため、注意が必要です。 しかし、具体的な症状や感染経路など、どのような病気なのかを知らない方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、梅毒の症状を詳しく解説します。潜伏期間・検査方法もご紹介するので参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「梅毒」の症状・初期症状・感染経路はご存知ですか？』