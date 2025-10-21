事件２日後に被害者の後をつけて…「お金を渡せば、性欲を満たせると思いました」15歳の女子高生を車に乗るように誘い、性的暴行を加えた78歳の男は犯行の動機について、このように述べたのだった──。「’25年５月14日、埼玉県警草加署はわいせつ目的略取と不同意性交等未遂の疑いで、大久保隆夫被告（78）を逮捕しました。大久保被告は５月11日の午後２時ごろ、草加市内の路上で女子高生Aさん（当時15歳）の腕をつかんで自らが