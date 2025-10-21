― ダウは515ドル高と2日続伸、米中の関税緩和の報道が伝わり買い優勢 ― ＮＹダウ 46706.58 ( +515.97 ) Ｓ＆Ｐ500 6735.13 ( +71.12 ) ＮＡＳＤＡＱ 22990.54 ( +310.57 ) 米10年債利回り3.979 ( -0.032 ) ＮＹ(WTI)原油 57.52 ( -0.02 ) ＮＹ金 4359.4 ( +146.1 ) ＶＩＸ指数18.23 ( -2.55 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49670 ( +370 ) シカゴ日経225先