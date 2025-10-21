Image:株式会社エス・ケイ・インターナショナル こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。今回紹介するのは、文字盤の中に“富士山”のシルエットが息づく腕時計。まるで空から富士山を見下ろすように、日常の中で静かに日本の美を感じられる一本です。そんな粋な仕掛けをもつ、日本製機械式腕時計「JP-001 」は、美しさ、精密さ、そして“日本らしさ”を追求して生まれました。職人の思いが息づ