SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「話」でした！■解説上から読むと「世話（せわ）」左から読むと「講話（こうわ）」右に向かって読むと「話題（わだい）」下に向かって読むと「話術（わじゅつ）」パッと思い浮かびましたか？YouTubeで