ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠ドジャースタジアムで全体練習を行い、ミゲル・ロハス内野手（36）が取材に応じ、ワールドシリーズへの意気込みなどを語った。チームは24日（同25日）から2年連続の世界一を目指し、ワールドシリーズを行う。この日、第7戦を行うマリナーズとブルージェイズによるア・リーグ優勝決定シリーズ勝者と戦うことになる。ロハスは「シーズン最後の7試合に臨む準備ができている。全力で集中