握手するトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝2019年6月、大阪（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、韓国で月内に予定する中国の習近平国家主席との首脳会談で「公平で素晴らしい合意を結ぶだろう」と自信を見せた。ホワイトハウスで記者団の取材に応じ「大豆を購入してもらいたい」とも述べ、中国の輸入再開に改めて期待を示した。両国は、中国のレアアースの輸出規制の発表を契機に関係が一時