球速もコントロールも劇的に改善「ストライクが取れる準備ができていたので良かったかなと思います」10月7日（日本時間）に行われたナ・リーグ地区シリーズのフィリーズ戦後、２試合連続セーブをあげたドジャースの佐々木朗希（23）は自信を持って語った。ポストシーズンの佐々木は、レギュラーシーズンと別人のような活躍をしている。右肩の故障で５月に離脱するまでの佐々木は８試合に登板し防御率4.72。直球の平均速度は155km／