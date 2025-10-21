筆者の話です。旅行先で杖をつきながらスーツケースを運んでいた私は、階段を上がるのに苦戦していました。そのとき、若い女性がスッと手を伸ばし、思いがけない助けをくれたのです。 旅行先の駅で思わぬ落とし穴 旅行好きな私は、膝が悪く、杖を使いながらも、これまでさまざまな土地を訪れてきました。ところがある駅で電車を降りた際、誤ってエレベーターが近くにない改札に出てしまったのです。