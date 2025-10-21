「モーニング娘。'25」の北川莉央（21）が20日、年内をもってグループを卒業することがわかった。「モーニング娘。」の公式サイトで発表された。 【写真】美貌と美スタイルで人気を集めていた「北川莉央」 北川は2019年に15期生として「モーニング娘。」に加入。その美貌とスタイルで人気を集め、今までに5冊の写真集を刊行している。 ただ今年の4月には、ネット上でいわゆる「裏アカ」とみられ