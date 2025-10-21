全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。暑い夏が終わり、一気に涼しい季節になってきた。時には肌寒い日も。そんな時には鍋が最高だ。今年も有名ラーメン店が監修した鍋スープが多数発売されている。お家でラーメン店のスープで鍋ができる夢のような時代だ。今回は喜多方ラーメンの横綱“喜多方ラーメン 坂内”監修の鍋つゆをご紹介したい。その名も「喜多方ラーメン坂内淡麗旨だし仕立て」。“坂内”は喜多方