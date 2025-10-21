気象庁気象庁は21日、東京・伊豆諸島で夕方から夜遅くにかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険が急激に高まる可能性があると発表した。土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけた。気象庁によると、前線が東シナ海から種子島・屋久島付近、伊豆諸島付近を通り、日本のはるか東へ延びている。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、南西諸島と西日本から東日本では22日にかけて、