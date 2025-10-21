テレビ東京は22日午後6時25分から、『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅25 宮城・仙台〜岩手・中尊寺秋のみちのく！紅葉スポット攻略SP』を放送する。【番組カット】気合十分のガッツポーズ！村井美樹＆モモコグミカンパニー＆西村和彦路線バスだけを乗り継ぎゴールを目指すミスターバス旅・太川陽介率いるバスチームと、鉄道だけを乗り継ぐ鬼軍曹・村井美樹率いる鉄道チームが手に汗握るガチンコ対決を繰り広げる人気企画の第25弾