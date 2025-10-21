メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が投打にわたる活躍を見せたナショナル・リーグ優勝決定シリーズについて、アメリカのトランプ大統領が「史上最高の試合の一つ」と称賛しました。アメリカトランプ大統領「彼（大谷選手）は非常に優秀で、驚くべき選手だ。史上最高の試合の一つと言われるのも納得だ。一人の選手が投打の両方でこれほどの活躍を見せたのだから。非常に興奮する話だ」トランプ大統領は20日、ホワイトハウ