2026年W杯欧州予選を一番乗りで突破したイングランド。かつてそのイングランド代表で78試合に出場したスチュアート・ピアースの息子がトラクター事故で亡くなる悲劇があった。スチュアート・ピアースはロンドン生まれの63歳。ノッティンガム・フォレストで400試合以上に出場し、ニューカッスル、ウェストハム、マンチェスター・シティでもプレーした名DFで、1990年W杯にも出場した。『BBC』などによれば、スチュアート・ピアースの