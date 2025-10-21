ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で自民党の高市早苗総裁が「きょう初の女性総理に」が１位になったことを伝えた。５万３２２１人が選び、ランキングが決定した。２０日夕方に自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が国会内で会談して連立政権の樹立で正式合意。合意書に署名し