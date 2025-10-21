米アマゾン・コムのクラウドサービス「AWS」のロゴ（ロイター＝共同）【サンフランシスコ共同】米アマゾン・コムは20日、クラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」で発生した大規模な障害について、米東部時間午前5時半に大半が復旧したと発表した。ただ障害により、金融取引やIT企業、政府機関など世界の幅広い分野に一時影響が出た。アマゾンは技術的な不具合が原因とみて完全復旧に向けた作業を急いでいる。