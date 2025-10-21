アメリカのトランプ大統領が20日、ホワイトハウスで行われたイベントで、大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（31）について「今まで見た中で、投手としても打者としても最高の選手だ」と称賛しました。トランプ大統領：テレビを見ていたら偶然、日本人選手がいた。悪くない選手だ。（会場笑い）今まで見た投手の中で最高の選手だ。打者としても最高の選手だ。彼は本当に素晴らしいよね？トランプ氏はさらに、「史上最高の試合の一