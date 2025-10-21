友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りの人のちょっとした行動にイライラを感じたことはありませんか？ そこでRay WEB編集部は読者に、イラっとしたエピソードを聞いてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞映画館でアルバイトを始めた主人公には、職場に苦手な先輩がいます。ある日、仕事のやる気がない先輩とシフトが重なりました。ところが、先輩はサボるためにバックヤードへ行ってしまいます。