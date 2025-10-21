ガールズグループITZYのチェリョンが、グラマラスな魅力を発揮した。【写真】チェリョン、白肌まぶしい黒水着チェリョンは10月20日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿し、近況を伝えた。公開された写真の中でチェリョンは、ステージ上でのカリスマ性を一時封印し、清純かつナチュラルな魅力を発揮している。特に鏡越しの自撮りは見る者の視線を一瞬で奪う。ベージュのクロップドスリーブレスに白のフリルショーツを合わせ、