自他共に認める「世界一かわいい音楽を作る作詞作曲家」のヤマモトショウ氏TikTokで30億回再生を記録したFRUITS ZIPPER『わたしの一番かわいいところ』（以下、『わたかわ』）をはじめ、話題作を連発するアイドル楽曲のヒットメイカー・ヤマモトショウ。自他共に認める?世界一かわいい音楽を作る作詞作曲家?のヤマモト氏が、SNS＆AI全盛の現代におけるモノ作りを語る。＊＊＊――まずは「作詞」との出会いを聞かせてください。