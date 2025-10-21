高市総裁は、総理大臣に選出された後に行う閣僚人事について、官房長官には木原稔前防衛大臣を起用する方針です。木原氏は旧茂木派で保守派として知られ、高市総裁と近い関係にあります。【映像】高市総裁、官房長官に木原稔氏起用の方針総裁選を戦った小泉農水大臣は防衛大臣に、林官房長官は総務大臣に、茂木元幹事長については外務大臣に起用する方向で調整されています。また、関係者によりますと、麻生派の赤間衆議院議