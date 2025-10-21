DeNAで5年間指揮を執った三浦大輔前監督（51）が21日までに自身のインスタグラムを更新。相川亮二新監督（49）との2ショットを公開し、思いを託した。前日20日、三浦氏と横浜市内の球団事務所で今季まで1軍ディフェンスチーフ兼野手コーチを務めた相川新監督は球団初の新旧監督同席会見に出席。相川監督は前監督の背番号81を背負う。この日、三浦氏は「相川新監督！ヨ・ロ・シ・ク！！」とし横浜スタジアムをバックにした2シ