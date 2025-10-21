サッカー女子W杯の優勝トロフィー＝2015年、バンクーバー米国サッカー連盟は20日、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカとの共催で2031年の女子ワールドカップ（W杯）招致を目指すと発表した。開催地は26年4月の国際サッカー連盟（FIFA）総会で決まる予定。女子W杯は、31年大会から出場チーム数が現状の32から16増の48チームに拡大される。27年大会はブラジルで行われる。（共同）