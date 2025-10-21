今夜『レモン彗星最接近』『オリオン座流星群ピーク』 ２１日（火）夜は【星の競演】、『レモン彗星が最接近』『オリオン座流星群ピーク』を迎えます。詳しくは、、そして気になる天気を、画像で掲載しています。 ■レモン彗星は今年発見されました 『レモン彗星（C/2025 A6）』は、今年１月３日にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから『レモン彗星』と名付けられました。「レモン」と名がついていますが