【英国】 公共部門ネット負債（9月）15:00 予想N/A前回177.0億ポンド（公共部門ネット負債) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（9月）21:30 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回1.9%（前年比) ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性 ※予定は変更することがあります