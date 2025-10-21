21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3322.16ポイントボリンジャーバンド3σ 3271.14ポイントボリンジャーバンド2σ 3265.00ポイント21日夜間取引終値 3248.45ポイント20日TOPIX現物終値 3220.13ポイントボリンジャーバンド1σ 3218.00ポイント5日移動平均 3169.