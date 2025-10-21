21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の726ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 802.47ポイントボリンジャーバンド3σ 784.13ポイントボリンジャーバンド2σ 775.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 765.78ポイントボリンジャーバンド1σ 757.43ポイント75日移動平均 752.00ポ