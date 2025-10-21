BCリーグドラフト候補後編独立リーグ注目のドラフト候補。BCリーグ新規参入チームの有望選手も含め、後編も指名の可能性がありそうな選手たちを紹介する。【栃木のポテンシャルモンスター】■三方陽登（みかた・はると）2003年３月31日生まれ・兵庫県出身外野手（190cm/97kg右/右駒澤大学→栃木ゴールデンブレーブス）シーズン成績：49試合打率.28650安打二塁打10三塁打２本塁打５塁打数79長打率.451O